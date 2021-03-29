ФОПи при виході на пенсію зможуть розраховувати тільки на мінімальні виплати, – Лазебна

Марина Лазебна заявила, що при виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати тільки на мінімальні виплати. Однак і для них буде потрібен певний стаж.

Про це міністерка соціальної політики заявила в інтерв'ю виданню. За словами Лазебної, більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати, тому їхня пенсія буде відповідною.

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Якими будуть пенсії ФОПів

Більшість ФОПів можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З однієї сторони, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншої – ФОПи платять мінімум, просто "купуючи" собі стаж",

– заявила Лазебна.

Міністерка додала, що для фізосіб-підприємців накопичувальну пенсійну систему потрібно зробити обов'язковою. Однак уточнила, що наразі в депутатському законопроєкті, з яким працює Мінсоцполітики, мова йде про те, що ФОПи братимуть участь у накопичувальному рівні добровільно.

"Можливо, потрібно було подивитися на досвід інших країн, коли для таких категорій солідарної системи немає, але є обов'язкова накопичувальна. Ми розуміємо, що для ФОПів може бути занадто великим подвійне навантаження", – зазначила глава відомства.

Та додала, що з фізичними особами-підприємцями має бути діалог.