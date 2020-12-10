ФОПи отримають по 8 тисяч гривень: закон набрав чинності
Підприємці, чий бізнес постраждав під час карантину, отримають 8 тисяч гривень допомоги від держави. Відповідний закон набрав чинності 10 грудня.
9 грудня закон №4429 вже оприлюднили у виданні "Голос України". Про це повідомляє 24 канал.
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Що передбачає закон
- Одноразову грошову допомогу отримають застраховані люди, які втратили частину доходу через карантин.
- Допомогу також отримає бізнес для збереження робочих місць найманих працівників.
- Передбачена також компенсація витрат за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Продовж карантину та протягом 6 місяців після його закінчення, державну підтримку отримають підприємці сфери громадського харчування.
- Для бізнесу, який призупинив роботу через карантин, на місяць продовжать дію договорів оренди державного та комунального майна.
- Закон скасовує стягнення плати за оренду державного та комунального майна на період карантину.
- Ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем під час карантину та після його закінчення анульовувати не будуть, якщо підприємець не вніс черговий платіж.
- До страхового стажу включатимуть період, протягом якого особа отримувала допомогу через безробіття під час карантину.
Як отримати допомогу
Умови для найманих працівників:
- основний вид діяльності їх роботодавця за станом на 31 жовтня 2020 року відповідає переліку Кабміну переліку тих, чия робота була зупинена;
- за 3 квартал 2020 року роботодавець нараховував ЄСВ;
- середня зарплата становить не більше ніж 30 тисяч гривень;
- не працюють за сумісництвом.
Умови для ФОПів:
- реєстрація понад 3 місяці;
- у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці;
- основний вид діяльності за станом на 31 жовтня відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;
- якщо вони не є ФОП та працівником одночасно.
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