Підприємці, чий бізнес постраждав під час карантину, отримають 8 тисяч гривень допомоги від держави. Відповідний закон набрав чинності 10 грудня.

9 грудня закон №4429 вже оприлюднили у виданні "Голос України". Про це повідомляє 24 канал. Більше про це 8 тисяч – це замало, але реалістично, – у "Слузі народу" прокоментували підтримку бізнесу Що передбачає закон Одноразову грошову допомогу отримають застраховані люди, які втратили частину доходу через карантин.

Допомогу також отримає бізнес для збереження робочих місць найманих працівників.

Передбачена також компенсація витрат за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Продовж карантину та протягом 6 місяців після його закінчення, державну підтримку отримають підприємці сфери громадського харчування.

Для бізнесу, який призупинив роботу через карантин, на місяць продовжать дію договорів оренди державного та комунального майна.

Закон скасовує стягнення плати за оренду державного та комунального майна на період карантину.

на період карантину. Ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем під час карантину та після його закінчення анульовувати не будуть , якщо підприємець не вніс черговий платіж.

, якщо підприємець не вніс черговий платіж. До страхового стажу включатимуть період, протягом якого особа отримувала допомогу через безробіття під час карантину. Як отримати допомогу Умови для найманих працівників: основний вид діяльності їх роботодавця за станом на 31 жовтня 2020 року відповідає переліку Кабміну переліку тих, чия робота була зупинена;

за 3 квартал 2020 року роботодавець нараховував ЄСВ;

середня зарплата становить не більше ніж 30 тисяч гривень;

не працюють за сумісництвом. Умови для ФОПів: реєстрація понад 3 місяці;

у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці;

основний вид діяльності за станом на 31 жовтня відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;

якщо вони не є ФОП та працівником одночасно.