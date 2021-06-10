"Радіємо разом з вами": ФОПам виплатили карантинні 8 тисяч

Карантинні виплати у розмірі 8 тисяч гривень отримали усі ФОПи, які подали відповідну заявку. Загалом виплатили 2 703 568 тисяч гривень допомоги.
Успішно вдалося реалізувати 337 946 заявок. Пресслужба "Дії" наголосила, що радіє разом з людьми, яким вдалося отримати допомогу.
Зауважте З 2023 року: ФОПи отримали право займатися готельним бізнесом
Новина, яку всі так чекали. Виплати ФОПам у розмірі 8000 грн від ПФУ завершено. Радіємо разом з вами,
– мовиться у повідомленні.
Президент Володимир Зеленський контролював питання виплат карантинних компенсацій ФОПам та і працівникам малих підприємств. Український лідер доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги.
Виплати для ФОПів: головне
- Навесні 2021 року в Україні погіршилася епідеміологічна ситуація. Щоб зупинити стрімке погіршення коронавірусу, у країні посилили карантин. Тоді Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів України планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.
- Це не вперше ФОПи отримували матеріальну допомогу через карантин. Зокрема, ще у грудні 2020 року підприємці ФОПи мали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави.