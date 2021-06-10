Успішно вдалося реалізувати 337 946 заявок. Пресслужба "Дії" наголосила, що радіє разом з людьми, яким вдалося отримати допомогу.

Зауважте З 2023 року: ФОПи отримали право займатися готельним бізнесом

​​Новина, яку всі так чекали. Виплати ФОПам у розмірі 8000 грн від ПФУ завершено. Радіємо разом з вами,

– мовиться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський контролював питання виплат карантинних компенсацій ФОПам та і працівникам малих підприємств. Український лідер доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги.

Виплати для ФОПів: головне