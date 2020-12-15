Нацбанк спростив ведення касових операцій для ФОПів. Річ у тім, що з 15 грудня набирає чинності постанова правління НБУ, яка спрощує ведення касових операцій у гривні через скасування книги обліку доходів для підприємців.

Постанова передбачає, що ФОПи – платники єдиного податку I та II груп і платники єдиного податку III групи, які не є платниками податку на додану вартість, вестимуть облік у довільній формі – паперовій або електронній, помісячно відображаючи отримані доходи. Про це пише 24 канал з посиланням на відповідну постанову.

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Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують ФОПи для обліку готівки, Національний банк привів його у відповідність до вимог цього закону,

– мовиться у заяві НБУ.

Підпункти, які стосуються спрощення обліку ФОПами, набувають чинності з 1 січня 2021 року.





Постанова НБУ / Скриншоти документу

Також врегульовано питання щодо вимог оформлення суб'єктами господарювання заготівлі металобрухту й операцій з металобрухтом за готівкові кошти, згідно з нормами законодавства.