Пенсійний фонд почав виплачувати одноразову матеріальну допомогу ФОПам та найманим працівникам. З 22 грудня допомогу отримали вже понад 280 тисяч людей.

Виплата складає 8000 гривень і здійснюється тим, хто вже подав заявки. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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У відомстві пояснили, що Пенсійний фонд вже профінансував 280,3 тисячі осіб. Загалом до відомства надійшло понад 1 мільйон заявок.

Планується, що усі ФОПи та наймані працівники мають отримати карантинну допомогу до 8 січня.



В яких областях подали заявки / Фото Опендатабот

Що відомо про карантинну допомогу ФОПам

В Україні запровадили 3 програми виплат бізнесу , який постраждав через запровадження карантину.

, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм – це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину.

найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Для того, щоб отримати допомогу потрібно подати заявку через портал "Дія" до 31 грудня.

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