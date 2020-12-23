ФОПам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень: скільки людей вже отримали гроші
Пенсійний фонд почав виплачувати одноразову матеріальну допомогу ФОПам та найманим працівникам. З 22 грудня допомогу отримали вже понад 280 тисяч людей.
Виплата складає 8000 гривень і здійснюється тим, хто вже подав заявки. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
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У відомстві пояснили, що Пенсійний фонд вже профінансував 280,3 тисячі осіб. Загалом до відомства надійшло понад 1 мільйон заявок.
Планується, що усі ФОПи та наймані працівники мають отримати карантинну допомогу до 8 січня.
В яких областях подали заявки / Фото Опендатабот
Що відомо про карантинну допомогу ФОПам
- В Україні запровадили 3 програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину.
- Одна з програм – це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину.
- Для того, щоб отримати допомогу потрібно подати заявку через портал "Дія" до 31 грудня.
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