На фоні газової кризи в Україні ще й може скоротитися власний видобуток блакитного палива

В Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що штучне регулювання цін на газ матиме значні негативні наслідки для їхньої галузі. Зокрема можливе скорочення видобутку блакитного палива.

За словами представників АГКУ, ініціатива влади щодо отримання газу від приватних видобувних компаній за собівартістю суперечить закону "Про ринок природного газу" та лібералізації ринку.

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Бюджет може втратити до 10 мільярдів гривень

В Асоціації переконані, що штучне регулювання ціни на газ матиме негативні наслідки для української економіки. Свою позицію представники газовидобувних компаній пояснюють тим, що це скоротить інвестиції в розробку нових родовищ та буріння нових свердловин. Відповідно, на думку членів АГКУ, це призведе до скорочення робочих місць. Відповідно знизиться і сума доходів місцевих та державного бюджетів. За підрахунками Асоціації, вона стане меншою на 10 мільярдів гривень.

Окрім того, в АГКУ заявили, що цьогорічні видобутки газу можуть стати рекордними для України – 5 мільярдів кубометрів. Однак зупинка інвестицій скоротить власний видобуток. За словами представників Асоціації це послабить енергетичну незалежність України.

Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку приватними газовидобувниками на 10%, що своєю чергою потребуватиме збільшення поставок в Україну імпортного газу. Це послабить енергетичну безпеку України, особливо, враховуючи, запуск "Північного потоку-2" та ризик скорочення або й повного припинення транзиту російського газу через нашу країну,

– йдеться в заяві.

Тому в Асоціації наголосили, що готові до діалогу з владою для обговорення будь-яких змін до законів та роботи ринку газу.

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