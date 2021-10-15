За словами представників АГКУ, ініціатива влади щодо отримання газу від приватних видобувних компаній за собівартістю суперечить закону "Про ринок природного газу" та лібералізації ринку.

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Бюджет може втратити до 10 мільярдів гривень

В Асоціації переконані, що штучне регулювання ціни на газ матиме негативні наслідки для української економіки. Свою позицію представники газовидобувних компаній пояснюють тим, що це скоротить інвестиції в розробку нових родовищ та буріння нових свердловин. Відповідно, на думку членів АГКУ, це призведе до скорочення робочих місць. Відповідно знизиться і сума доходів місцевих та державного бюджетів. За підрахунками Асоціації, вона стане меншою на 10 мільярдів гривень.

Окрім того, в АГКУ заявили, що цьогорічні видобутки газу можуть стати рекордними для України – 5 мільярдів кубометрів. Однак зупинка інвестицій скоротить власний видобуток. За словами представників Асоціації це послабить енергетичну незалежність України.

Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку приватними газовидобувниками на 10%, що своєю чергою потребуватиме збільшення поставок в Україну імпортного газу. Це послабить енергетичну безпеку України, особливо, враховуючи, запуск "Північного потоку-2" та ризик скорочення або й повного припинення транзиту російського газу через нашу країну,

– йдеться в заяві.

Тому в Асоціації наголосили, що готові до діалогу з владою для обговорення будь-яких змін до законів та роботи ринку газу.

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