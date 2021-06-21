У Фонді зазначили, що актив перебуває в заставі Національного банку та належить "Златобанку", який перебуває в ліквідації.

Раніше Фонд гарантування вкладів ліквідував банк, що належав сину Януковича

На аукціон виставили 2 літаки Boeing

Забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом виступають

пасажирські літаки Boeing 737-500, кожен із яких оснащений двома двигунами типу CFM56-3С-1 (повітряні судна випустили у 1993 році),

майнові права на грошові кошти за договором виконання чартерних авіаперевезень.

Загальна сума заборгованості за кредитним договором становить 830,6 мільйона гривень. Такою ж є і початкова ціна лоту.

Торги заплановані на 2 липня у системі Prozorro.Продажі.

Деталі процесу проведення торгів

Аукціон пройде за англійською моделлю. В ньому можуть взяти участь усі охочі компанії та фізичні особи, крім позичальника і поручителя за кредитом.

Гроші, отримані від продажу активу, Фонд направить на розрахунки з кредиторами "Златобанку".

Довідка. Відповідно до паспорта активу і даних спеціалізованих сайтів, мовиться про 2 літаки, які входили до складу флоту авіакомпанії МАУ, але з 2017 – 2018 років перебувають на зберіганні в аеропорту Бориспіль.