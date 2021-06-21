У Фонді зазначили, що актив перебуває в заставі Національного банку та належить "Златобанку", який перебуває в ліквідації.
Раніше Фонд гарантування вкладів ліквідував банк, що належав сину Януковича
На аукціон виставили 2 літаки Boeing
Забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом виступають
- пасажирські літаки Boeing 737-500, кожен із яких оснащений двома двигунами типу CFM56-3С-1 (повітряні судна випустили у 1993 році),
- майнові права на грошові кошти за договором виконання чартерних авіаперевезень.
Загальна сума заборгованості за кредитним договором становить 830,6 мільйона гривень. Такою ж є і початкова ціна лоту.
Торги заплановані на 2 липня у системі Prozorro.Продажі.
Деталі процесу проведення торгів
Аукціон пройде за англійською моделлю. В ньому можуть взяти участь усі охочі компанії та фізичні особи, крім позичальника і поручителя за кредитом.
Гроші, отримані від продажу активу, Фонд направить на розрахунки з кредиторами "Златобанку".