Фонд держмайна закликає турецький бізнес інвестувати в Україну

Наразі в Україні діє приблизно 3 600 державних підприємств різного призначення. Вони залишилися в спадок з часів Радянського Союзу, частина з них підлягає приватизації.

Про це, коментуючи можливості приватизації для турецьких інвесторів в Україні, розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Він додав, що одним із пріоритетів уряду є зниження участі держави в економіці й залучення інвесторів.

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Сенниченко пояснив, що наразі мовиться про роботу підприємств у сферах нерухомості, сільського господарства чи виробництва промислового обладнання.

Очільник Фонду держмайна зазначив, що турецькі підприємці інвестують, зокрема, у сфери інфраструктури та комунікацій в Україні. Він додав, що Київ сподівається на участь турецьких інвесторів й в проєктах з приватизації.

Як проводять процес приватизації

Глава фонду підкреслив, що процес приватизації проводиться прозоро, інвестори можуть отримати необхідну інформацію про об'єкти, які підлягають приватизації, за допомогою спеціального сайту.

"В минулому (2020 – 24 канал) році не дивлячись на пандемію було здійснено 1 900 тендерів, доходи від яких склали 3 мільярди гривень (108 мільйонів доларів). Це в 4 рази більше, ніж в 2019 році. Метою є не тільки отримати матеріальну вигоду, а й знайти грамотного інвестора", – сказав він.

Сенниченко зазначив, що об'єкти вартістю понад 10 млн доларів вважаються об'єктами великої приватизації.

30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон , який передбачає розблокування процесів великої приватизації.

"У період пандемії ми призупинили приватизацію великих об'єктів, щоб запобігти приватизації за необгрунтовано низьку ціну. Минулого місяця було прийнято рішення відновити процес", – роз'яснив Дмитро Сенниченко.