Про це, коментуючи можливості приватизації для турецьких інвесторів в Україні, розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Він додав, що одним із пріоритетів уряду є зниження участі держави в економіці й залучення інвесторів.

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Сенниченко пояснив, що наразі мовиться про роботу підприємств у сферах нерухомості, сільського господарства чи виробництва промислового обладнання.

Очільник Фонду держмайна зазначив, що турецькі підприємці інвестують, зокрема, у сфери інфраструктури та комунікацій в Україні. Він додав, що Київ сподівається на участь турецьких інвесторів й в проєктах з приватизації.

Як проводять процес приватизації

Глава фонду підкреслив, що процес приватизації проводиться прозоро, інвестори можуть отримати необхідну інформацію про об'єкти, які підлягають приватизації, за допомогою спеціального сайту.

"В минулому (2020 – 24 канал) році не дивлячись на пандемію було здійснено 1 900 тендерів, доходи від яких склали 3 мільярди гривень (108 мільйонів доларів). Це в 4 рази більше, ніж в 2019 році. Метою є не тільки отримати матеріальну вигоду, а й знайти грамотного інвестора", – сказав він.

Сенниченко зазначив, що об'єкти вартістю понад 10 млн доларів вважаються об'єктами великої приватизації.

Довідка. 30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає розблокування процесів великої приватизації.

"У період пандемії ми призупинили приватизацію великих об'єктів, щоб запобігти приватизації за необгрунтовано низьку ціну. Минулого місяця було прийнято рішення відновити процес", – роз'яснив Дмитро Сенниченко.