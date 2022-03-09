Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії, однак надаватиме аналітику

У Fitch Group повідомили про зупинку комерційної діяльності у Росії. Водночас агентство продовжить надавати аналітику.

У пресрелізі компанії мовиться про зупинку кредитних рейтингів та інших послуг. Їх надавали підрозділи Fitch Ratings і Fitch Solutions.

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Fitch Group дотримується всіх застосованих санкцій та продовжуватиме надавати ринку незалежну аналітику через рейтинги, які проводитимуть за межами Росії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, ще 3 березня Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до "В" з "ВВВ".

Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств у світі. Воно оцінює кредитний рейтинг позичальників у понад 150 країнах. Окрім того, Fitch здійснює дослідження й аналіз комерційних, а також державних організацій.

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