Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП у 2022 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз зростання глобальної економіки у 2022 році з 4,2% до 3,5%. Також агенство різко підвищило оцінки інфляції.

Прогноз щодо ВВП у 2022 році

У Fitch зауважили, що перспективи зростання світового ВВП значно погіршилися, оскільки інфляційні проблеми посилюються, а вторгнення Росії до України загрожує глобальним постачанням енергоресурсів.

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Очікування темпів зростання ВВП у 2022 році були погіршені для:

Єврозони – до 3% з 4,5%,

США – до 3,5% з 3,7%,

Великобританії – до 3,8% з 5%.

Зростання економік країн emerging markets без урахування Китаю у 2022 році прогнозується на рівні 2,5%.

Перегляд економічних прогнозів зображає не лише подорожчання енергоресурсів, а й швидші темпи підвищення відсоткові ставки Федеральною резервною системою США (центробанк США), ніж передбачалося раніше.

МВФ прогнозує, що ВВП України у цьому році може скоротитись щонайменше на 10% , якщо війна закінчиться найближчим часом. Однак не виключають і глибшого падіння – до 35%. Голова Мінфіну прогнозує, що країна втратить мінімум третину ВВП через війну.

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Яким буде ВВП у 2023 році

Міжнародне рейтингове агенство прогнозує, що у наступному року світовий ВВП збільшиться на 2,8% проти колишньої оцінки 3%.

Що таке ВВП ВВП – це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не накопичення чи обмін, а продаж.

Пришвидшення темпів інфляції

Fitch очікує, що цього року базова інфляція в США перебуватиме в районі 7% (у порівнянні з прогнозованими у грудні 4,5%), у єврозоні – 5% (2,6%), у Великій Британії – 6,6%. 4,5%.

Глобальна інфляція повернулася з подвоєною силою після відсутності щонайменше два десятиліття. Це починає відчуватися як момент зміни інфляційного режиму,

– вважає головний економіст Fitch Ratings Брайан Коултон.

Західні санкції щодо Росії поставили під загрозу світове постачання енергоресурсів, що потенційно створює значні ризики, які негативно позначаться на відновленні економіки після пандемії COVID-19 та підштовхнуть до інфляції. Санкції навряд чи будуть скасовані найближчим часом, зазначається в огляді Fitch.

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