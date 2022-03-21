Прогноз щодо ВВП у 2022 році

У Fitch зауважили, що перспективи зростання світового ВВП значно погіршилися, оскільки інфляційні проблеми посилюються, а вторгнення Росії до України загрожує глобальним постачанням енергоресурсів.

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Очікування темпів зростання ВВП у 2022 році були погіршені для:

Єврозони – до 3% з 4,5%,

США – до 3,5% з 3,7%,

Великобританії – до 3,8% з 5%.

Зростання економік країн emerging markets без урахування Китаю у 2022 році прогнозується на рівні 2,5%.

Перегляд економічних прогнозів зображає не лише подорожчання енергоресурсів, а й швидші темпи підвищення відсоткові ставки Федеральною резервною системою США (центробанк США), ніж передбачалося раніше.

Нагадаємо! МВФ прогнозує, що ВВП України у цьому році може скоротитись щонайменше на 10%, якщо війна закінчиться найближчим часом. Однак не виключають і глибшого падіння – до 35%. Голова Мінфіну прогнозує, що країна втратить мінімум третину ВВП через війну.

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Міжнародне рейтингове агенство прогнозує, що у наступному року світовий ВВП збільшиться на 2,8% проти колишньої оцінки 3%.

Що таке ВВП ВВП – це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не накопичення чи обмін, а продаж.

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