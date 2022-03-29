Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 27 російських банків, афілійованих з ними компаній та їх SPV-компаній. Нові рейтинги не публікуватимуть.

Fitch відкликав рейтинги російських банків

Аналітичне агенство відкликало рейтинг для 27 російських банків через санкції, які раніше наклав ЄС на Росію. Нагадаємо, що з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів, згідно з четвертим пакетом санкцій ЄС.

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Для яких банків відкликали рейтинг

Мовиться про такі банки як: "Сбєрбанк", "Газпромбанк", "Россільгоспбанк", "Альфа-банк", "Райффайзенбанк".

Крім того, відкликані рейтинги швейцарських "дочок" "Сбєрбанку" та "Газпромбанку", "Сбєрбанк Лізингу", а також кіпрської холдингової компанії Альфа-банку ABH Financial Limited.

На момент відкликання рейтинги банків були на рівні "CC".

Fitch Ratings відкликало рейтинги 27 російських банків, чотирьох їх афілійованих осіб та відповідних фінансових інструментів спеціального призначення, як зазначено наприкінці цього коментаря до рейтингової дії, мовиться в офіційному повідомленні рейтингового агенства.

Чому кредитний рейтинг важливий Суть кредитного рейтингу в тому, щоб показати інвестору надійність його вкладу в активи компанії чи країни. Без кредитного рейтингу інвестори просто не будуть заходити на російський ринок.

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Компанії Fitch ще 9 березня припинила комерційну діяльність в Росії.