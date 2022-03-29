Fitch відкликав рейтинги російських банків
Аналітичне агенство відкликало рейтинг для 27 російських банків через санкції, які раніше наклав ЄС на Росію. Нагадаємо, що з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів, згідно з четвертим пакетом санкцій ЄС.
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Для яких банків відкликали рейтинг
- Мовиться про такі банки як: "Сбєрбанк", "Газпромбанк", "Россільгоспбанк", "Альфа-банк", "Райффайзенбанк".
- Крім того, відкликані рейтинги швейцарських "дочок" "Сбєрбанку" та "Газпромбанку", "Сбєрбанк Лізингу", а також кіпрської холдингової компанії Альфа-банку ABH Financial Limited.
Fitch Ratings відкликало рейтинги 27 російських банків, чотирьох їх афілійованих осіб та відповідних фінансових інструментів спеціального призначення, як зазначено наприкінці цього коментаря до рейтингової дії, мовиться в офіційному повідомленні рейтингового агенства.
Чому кредитний рейтинг важливийСуть кредитного рейтингу в тому, щоб показати інвестору надійність його вкладу в активи компанії чи країни. Без кредитного рейтингу інвестори просто не будуть заходити на російський ринок.
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