Fitch спрогнозувало масштаби обвалу російської економіки
21 березня 2022 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Рейтингове агентство Fitch очікує скорочення ВВП Росії та зростання інфляції у цьому році. Аналітики зауважують, що реальне скорочення ВВП залежатиме від тривалості війни в Україні.
Обвал російської економіки
У Fitch очікують скорочення обсягу економіки Росії на 8% та зростання інфляції до 18% у 2022 році. Аналітики зазначають, що для прогнозу характерний крайній ступінь невизначеності: реальне скорочення ВВП залежатиме від тривалості війни РФ в Україні та протяжності санкцій.
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Що таке ВВПВВП – це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не накопичення чи обмін, а продаж.
Інші прогнози щодо ВВП Росії
- Економісти JPMorgan очікують, що ВВП скоротиться у цьому році на 7%.
- Bloomberg Economics прогнозує падіння приблизно на 9%.
- Barclays передбачає скорочення російської економіки на 12,4% у 2022 році та подальше зниження на 3,5% наступного року.
- Goldman Sachs погіршив прогноз на цей рік і тепер очікує падіння на 10% проти 7% раніше.
Детальніше Два провідні західні банки погіршили прогноз для російської економікиНагадаємо, що Fitch також знизило прогноз зростання світового ВВП з 4,2% до 3,5%. Це пов'язане також з війною Росії на території України й загрозою глобального постачання енергоресурсів.