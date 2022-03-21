Fitch спрогнозувало масштаби обвалу російської економіки

Рейтингове агентство Fitch очікує скорочення ВВП Росії та зростання інфляції у цьому році. Аналітики зауважують, що реальне скорочення ВВП залежатиме від тривалості війни в Україні.

Обвал російської економіки

У Fitch очікують скорочення обсягу економіки Росії на 8% та зростання інфляції до 18% у 2022 році. Аналітики зазначають, що для прогнозу характерний крайній ступінь невизначеності: реальне скорочення ВВП залежатиме від тривалості війни РФ в Україні та протяжності санкцій.

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Що таке ВВП ВВП – це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не накопичення чи обмін, а продаж.

Інші прогнози щодо ВВП Росії

Економісти JPMorgan очікують, що ВВП скоротиться у цьому році на 7%.

Bloomberg Economics прогнозує падіння приблизно на 9%.

Barclays передбачає скорочення російської економіки на 12,4% у 2022 році та подальше зниження на 3,5% наступного року.

Goldman Sachs погіршив прогноз на цей рік і тепер очікує падіння на 10% проти 7% раніше.

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