Обвал російської економіки
У Fitch очікують скорочення обсягу економіки Росії на 8% та зростання інфляції до 18% у 2022 році. Аналітики зазначають, що для прогнозу характерний крайній ступінь невизначеності: реальне скорочення ВВП залежатиме від тривалості війни РФ в Україні та протяжності санкцій.
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Інші прогнози щодо ВВП Росії
- Економісти JPMorgan очікують, що ВВП скоротиться у цьому році на 7%.
- Bloomberg Economics прогнозує падіння приблизно на 9%.
- Barclays передбачає скорочення російської економіки на 12,4% у 2022 році та подальше зниження на 3,5% наступного року.
- Goldman Sachs погіршив прогноз на цей рік і тепер очікує падіння на 10% проти 7% раніше.
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