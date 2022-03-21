Обвал російської економіки

У Fitch очікують скорочення обсягу економіки Росії на 8% та зростання інфляції до 18% у 2022 році. Аналітики зазначають, що для прогнозу характерний крайній ступінь невизначеності: реальне скорочення ВВП залежатиме від тривалості війни РФ в Україні та протяжності санкцій.

Читайте також ВВП Білорусі може впасти на 15% у 2022 році: прогноз S&P

Що таке ВВП ВВП – це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не накопичення чи обмін, а продаж.

Інші прогнози щодо ВВП Росії

Економісти JPMorgan очікують, що ВВП скоротиться у цьому році на 7%.

Bloomberg Economics прогнозує падіння приблизно на 9%.

Barclays передбачає скорочення російської економіки на 12,4% у 2022 році та подальше зниження на 3,5% наступного року.

Goldman Sachs погіршив прогноз на цей рік і тепер очікує падіння на 10% проти 7% раніше.

Детальніше Два провідні західні банки погіршили прогноз для російської економіки

Нагадаємо, що Fitch також знизило прогноз зростання світового ВВП з 4,2% до 3,5%. Це пов'язане також з війною Росії на території України й загрозою глобального постачання енергоресурсів.

Дмитро Кулеба анонсував нові санкції проти Росії: дивіться відео