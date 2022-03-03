Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ" і може продовжити його зниження
3 березня 2022 , 01:39Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до "В" з "ВВВ".
При цьому рейтинг поставлено на перегляд із ймовірним зниження (RWN), йдеться в пресрелізі агентства.
Увага Росії загрожує дефолт через санкції, – JPMorganДовідка! Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, яке оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, здійснює дослідження та аналіз комерційних та державних організацій.
Існують такі інвестиційні рейтинги
- BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;
- B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;
- CCC – можливий дефолт;
- CC – висока ймовірність дефолту;
- C – дефолт неминучий;
- RD – обмежений дефолт;
- D – дефолт.
Яка ситуація з кредитним боргом у Росії
До слова, попередньо аналітики JP Morgan повідомили про ймовірність дефолту Росії, внаслідок санкцій, які наразі впроваджують у світі проти країни-агресора.
Росія загалом завинила трохи менш як 40 мільярдів доларів на міжнародному ринку. Будь-який пропущений платіж може спричинити ланцюжок та привести економіку Росії до краху.
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