Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ" і може продовжити його зниження

3 березня 2022 , 01:39
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до "В" з "ВВВ".

При цьому рейтинг поставлено на перегляд із ймовірним зниження (RWN), йдеться в пресрелізі агентства.

Увага Росії загрожує дефолт через санкції, – JPMorgan

Довідка! Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, яке оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, здійснює дослідження та аналіз комерційних та державних організацій.

Існують такі інвестиційні рейтинги

  • BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;
  • B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;
  • CCC – можливий дефолт;
  • CC – висока ймовірність дефолту;
  • C – дефолт неминучий;
  • RD – обмежений дефолт;
  • D – дефолт.

Яка ситуація з кредитним боргом у Росії

До слова, попередньо аналітики JP Morgan повідомили про ймовірність дефолту Росії, внаслідок санкцій, які наразі впроваджують у світі проти країни-агресора.  

Росія загалом завинила трохи менш як 40 мільярдів доларів на міжнародному ринку. Будь-який пропущений платіж може спричинити ланцюжок та привести економіку Росії до краху.


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Автор: Анастасія Лукашевська