При цьому рейтинг поставлено на перегляд із ймовірним зниження (RWN), йдеться в пресрелізі агентства.

Увага Росії загрожує дефолт через санкції, – JPMorgan

Довідка! Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, яке оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, здійснює дослідження та аналіз комерційних та державних організацій.

Існують такі інвестиційні рейтинги

BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;

B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;

CCC – можливий дефолт;

CC – висока ймовірність дефолту;

C – дефолт неминучий;

RD – обмежений дефолт;

D – дефолт.

Яка ситуація з кредитним боргом у Росії

До слова, попередньо аналітики JP Morgan повідомили про ймовірність дефолту Росії, внаслідок санкцій, які наразі впроваджують у світі проти країни-агресора.

Росія загалом завинила трохи менш як 40 мільярдів доларів на міжнародному ринку. Будь-який пропущений платіж може спричинити ланцюжок та привести економіку Росії до краху.



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