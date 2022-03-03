При цьому рейтинг поставлено на перегляд із ймовірним зниження (RWN), йдеться в пресрелізі агентства.
Увага Росії загрожує дефолт через санкції, – JPMorgan
Існують такі інвестиційні рейтинги
- BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;
- B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;
- CCC – можливий дефолт;
- CC – висока ймовірність дефолту;
- C – дефолт неминучий;
- RD – обмежений дефолт;
- D – дефолт.
Яка ситуація з кредитним боргом у Росії
До слова, попередньо аналітики JP Morgan повідомили про ймовірність дефолту Росії, внаслідок санкцій, які наразі впроваджують у світі проти країни-агресора.
Росія загалом завинила трохи менш як 40 мільярдів доларів на міжнародному ринку. Будь-який пропущений платіж може спричинити ланцюжок та привести економіку Росії до краху.
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