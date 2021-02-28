Fitch оновив прогноз для України: слід очікувати зростання економіки в 2021 та 2022 роках

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". І прогноз за рейтингом залишається "стабільним".

Згідно з їхніми даними, за підсумками 2021 року українське ВВП зросте на 4,1%. Станеться це після падіння у 2020 році на 4,2%.

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Деталі прогнозу Fitch

Зростання ВВП має відбутися за рахунок приватного споживання, зростання виробництва сільгосппродукції та часткового відновлення інвестицій.

Натомість показник зростання економіки України 2022 року буде меншим – плюс 3,8%. У Fitch це пояснили скасуванням політичних стимулів.

Зверніть увагу! За підсумками 2020 року ВВП України впав на 4,2%. Головна причина зниження економічної активності – світова пандемія через поширення коронавірусу.

Що у Fitch кажуть про економічну ситуацію в Україні

У агенстві наголошують, що рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики. Остання підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.

Водночас Fitch нагадує про слабкі показники корпоративного управління, а також високого ступеня законодавчого та судового ризику для реалізації політики.

Також у агентстві вказали на низьку зовнішню ліквідність порівняно з більшими вимогами з обслуговування суверенного зовнішнього боргу.

Стабільний прогноз відображає очікування поступової бюджетної консолідації та продовження макроекономічної політики, яка допомогла зберегти загальну стабільність у зовнішніх фінансах під час минулорічного шоку,

– мовиться у повідомленні Fitch.