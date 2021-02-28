Fitch оновив прогноз для України: слід очікувати зростання економіки в 2021 та 2022 роках

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". І прогноз за рейтингом залишається "стабільним".
Згідно з їхніми даними, за підсумками 2021 року українське ВВП зросте на 4,1%. Станеться це після падіння у 2020 році на 4,2%.
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Деталі прогнозу Fitch
- Зростання ВВП має відбутися за рахунок приватного споживання, зростання виробництва сільгосппродукції та часткового відновлення інвестицій.
- Натомість показник зростання економіки України 2022 року буде меншим – плюс 3,8%. У Fitch це пояснили скасуванням політичних стимулів.
Зверніть увагу! За підсумками 2020 року ВВП України впав на 4,2%. Головна причина зниження економічної активності – світова пандемія через поширення коронавірусу.
Що у Fitch кажуть про економічну ситуацію в Україні
- У агенстві наголошують, що рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики. Остання підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.
- Водночас Fitch нагадує про слабкі показники корпоративного управління, а також високого ступеня законодавчого та судового ризику для реалізації політики.
- Також у агентстві вказали на низьку зовнішню ліквідність порівняно з більшими вимогами з обслуговування суверенного зовнішнього боргу.
Стабільний прогноз відображає очікування поступової бюджетної консолідації та продовження макроекономічної політики, яка допомогла зберегти загальну стабільність у зовнішніх фінансах під час минулорічного шоку,
Зауважимо!
Світовий банк очікує зростання ВВП України
– мовиться у повідомленні Fitch.
у 2021 році на рівні 3%. Жовтневі прогнози були вдвічі меншими – лише 1,5%.