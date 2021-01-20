Фіскальний чек – це свого роду захист споживача від неякісного товару чи послуги. Проте не завжди магазини чи інший бізнес зобов’язані його видати. Що потрібно знати, щоб захистити свої права?

Обов’язкове введення РРО або касових апаратів відклали на рік, але значна частина бізнесу вже їх застосовує та видає чеки своїм клієнтам. У ДПС пояснили, що з 1 січня РРО не застосовують, якщо розраховуються дистанційно чи через сервіс переказу коштів. Раніше про це заявляли в НБУ. Економіка 24 з'ясувала, що це означає.

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За яких умов покупець отримає чек

Якщо покупець розраховується готівкою на касі чи банківською карткою через термінал, то він має отримати фіскальний чек, на якому буде дата, вартість покупки, а також найменування підприємця та адреса.

До речі перевірити чек на дійсність можна за допомогою державного онлайн-сервісу.

Тож, якщо покупець розраховується у супермаркеті чи фізичному магазині – то йому повинні видати чек. Складніше з інтернет-магазинами. Там все залежить від умов оплати.

Ви отримаєте фіскальний чек, якщо:

В інтернет-магазину є точка відділу, в якій ви можете оплатити товар/послугу готівкою або через термінал. Кур’єр доставив товар і прийняв від вас оплату. Для цього він повинен мати портативний касовий апарат або фіскальний реєстратор.

Проте, якщо ви заплатили за товар чи послугу за допомогою наступних інструментів, чек від продавця вам не видаватимуть.

Це вважатиметься банківською операцією:

Сервіси переказу коштів та платіжні системи (LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24);

Онлайн-банкінг (Приват24, Ощад24, Монобанк тощо).



Дистанційні оплати вважаються банківськими операціями / Unsplash

Відповідне рішення прийняли у законі від 1 грудня 2020 року і воно вступило в дію 1 січня 2021 року. Напередодні Державна податкова служба вимагала формувати фіскальний чек в результаті оплат через онлайн-банкінг чи інші дистанційні сервіси.

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Що робити, якщо вам не видають чек

Інколи покупцям відмовляються видавати чек або видають його з порушеннями.

В такому випадку можна звертатися в Державну податкову службу України:

за номером телефону: 0800 501 007;

або написати скаргу на адресу: idd@tax.gov.ua.

Зверніть увагу, що поки що не всі підприємці зобов’язані використовувати касові апарати.

Наразі РРО обов’язково застосовують при продажу:

побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння тощо;

лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я.

ФОПи 2-4 груп повинні застосовувати РРО лише, якщо їх дохід перевищує 220 мінімальних зарплат, тобто 1,32 мільйона гривень на рік.

Але, незважаючи на те, чи зобов’язаний підприємець використовувати касові апарати, чи ні, він обов’язково повинен видати чек, якщо про це просить покупець. Наприклад, у Києві на ринках міська рада зобов’язала торговців на ринках видавати чеки на вимогу покупця.

На такому чеку повинні бути дата, назва суб’єкту господарювання та ринку, номер чи ряд місця торгівлі, ціна товару, прізвище продавця та підпис.

Якими бувають чеки

Раніше в Україні видавали лише паперові фіскальні чеки. Але у 2020 році із прийняттям змін до закону, з’явилися електронні чеки, які можуть видавати підприємці, що використовують програмний РРО.

Клієнт може відсканувати QR-код на дисплеї або йому надішлють фіскальний чек на електронну пошту чи номер телефону.



З 2020 року в Україні також видають електронні чеки / Unsplash

Для чого потрібен чек Фіскальний чек – це свого роду захист покупця. Його завжди варто зберігати після покупки, принаймні 14 днів. Якщо ви не задоволені покупкою, то без чека її повернути не вдасться. Також не забувайте про гарантію, для якої необхідно зберігати чек.

Коли в Україні введуть касові апарати

Обов’язкове введення касових апаратів відтермінували на 1 рік і відтак введуть вже 1 січня 2022 року. З їх введенням права українських споживачів будуть більш захищені, адже більша частка бізнесу буде змушена вести все по-білому, а тому й видавати фіскальний чек своїм клієнтам.

Головною перевагою обов'язково застосування РРО є детінізація економіки. Це не лише додаткові гроші для держави, які можна використати на освіту, медицину чи інфраструктуру, але й справедливість для білих підприємців.

ФОПи, які сплачують всі податки, мають менш привабливі товари та послуги через те, що значна частка їхніх доходів йде на сплату податків. Натомість сірий бізнес через ухиляння від податків ставить більш привабливі ціни або ж вищу маржу і таким чином заробляє більше.

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Тож обов’язкове використання РРО в ідеалі збільшить надходження до бюджету та створить справедливі умови для бізнесу.

Головним мінусом противники касових апаратів називають знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Адже у підприємців виникає додатковий обов'язок звітності при використанні реєстраторів розрахункових операцій незалежно від того, програмні вони чи ні.