Фірма Коломойського за безцінь купила в "Центренерго" електроенергію
Компанія "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським, викупила у державної "Центренерго" електроенергію за ціною, нижчою від собівартості. Аукціон з продажу 3,27 мільйона мегават за годину провели 29 грудня.
Електроенергію фірмі Коломойського продали за заниженою ціною
Державна "Центренерго" продала фірмі з орбіти Коломойського "Юнайтед Енерджі" електроенергію за ціною 1 160 гривень за мегават за годину. Про це повідомляє "Бізнес.Цензор".
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Раніше керівництво "Центренерго" відзначало, що собівартість виробництва електроенергії на станціях при спалюванні вугілля державних шахт становить приблизно 1 600 гривень за мегават за годину.
Тобто фірмі Коломойського електроенергію продали за ціною, яка є нижчою від собівартості ресурсу.
Аукціон провели 29 грудня. Поставки заплановані на січень – березень 2021 року.
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Що цьому передувало
- Попередня рекордна угода компанії з продажу 13,33 мільйона мегават за годину, яка була здійснена нещодавно, також частково пов'язана з підприємством Коломойського.
- Компанія отримала 10,8 мільйона мегават за годину за ціною 1 150 гривні.
- Куплений обсяг електроенергії в рази перевищує потребу споживання найбільших підприємств бізнес-групи Коломойського. Це означає, що надлишки будуть перепродувати.
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