Компанія "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським, викупила у державної "Центренерго" електроенергію за ціною, нижчою від собівартості. Аукціон з продажу 3,27 мільйона мегават за годину провели 29 грудня.

Електроенергію фірмі Коломойського продали за заниженою ціною

Державна "Центренерго" продала фірмі з орбіти Коломойського "Юнайтед Енерджі" електроенергію за ціною 1 160 гривень за мегават за годину. Про це повідомляє "Бізнес.Цензор".

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Раніше керівництво "Центренерго" відзначало, що собівартість виробництва електроенергії на станціях при спалюванні вугілля державних шахт становить приблизно 1 600 гривень за мегават за годину.

Тобто фірмі Коломойського електроенергію продали за ціною, яка є нижчою від собівартості ресурсу.

Аукціон провели 29 грудня. Поставки заплановані на січень – березень 2021 року.

Цікаво! Куплений фірмою Коломойського обсяг електроенергії становить приблизно 2% від загального річного споживання в Україні загалом – 150 мільйонів мегават за годину.

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Що цьому передувало