Фінляндія вирішила не платити за російський газ у рублях

Російський ультиматум щодо оплати газу в рублях не прийняла і Фінляндія. Це рішення там ухвалили ще на початку місяця.

Проте розповіли про це лише 27 квітня. Детальніше про категоричну відмову розповіла міністерка з європейського та корпоративного управління Фінляндії Тітті Туппурайнен.

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Не хочуть погоджуватися з умовами Кремля

За словами міністерки, це питання обговорювали в урядовому комітеті з економічної політики. Там зійшлися на думці, що не можна погоджуватися з умовами, які диктує Кремль.

Мовиться про вимогу, яку раніше озвучив російський диктатор Путін. Він сказав, що за газ Росії тепер потрібно платити в рублях. При відмові це робити, він сказав розривати угоди.

Це одразу викликало обурення світової спільноти. Проте Bloomberg 27 квітня повідомив, що 4 європейські компанії все ж оплатили газ рублями.

Схема, яку запропонував Путін, потрібна для обходу санкцій. Річ у тім, що країни мають переказувати гроші у євро чи доларах у російський "Газпромбанк". Там вже проводять конвертацію у валюту країни-агресора.

Хто ще відмовився:

Польща;

Болгарія;

Азербайджан;

Італія – заявила про готовність до такого кроку.

Як наслідок, Польщі та Болгарії 26 квітня росіяни вже відімкнули постачання цього енергетичного ресурсу.

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