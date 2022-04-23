Фінляндія на третину обмежить імпорт електроенергії з Росії
Джерело:Yle
Фінляндія вирішила скоротити залежність від російської електроенергії. Таке рішення схвалили через криваву війну в Україні.
Так, національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid знижує імпорт на 30%. Тобто тепер країна імпортуватиме 900 мегаватів.
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Рішення ґрунтується на оцінці ризиків для енергосистеми в умовах зміни міжнародної ситуації,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, Fingrid обмежить пропускну спроможність транскордонних ЛЕП із Росією з неділі, 24 квітня. Також оператор планує повністю зупинити імпорт з Росії під час випробувань нового атомного енергоблока "Олкілуото-3".
Нагадаємо, що раніше про скорочення імпорту електроенергії з Росії повідомили Литва, Латвія та Естонія.
До теми дивіться відеозвернення Зеленського до парламенту Фінляндії: