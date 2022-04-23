Так, національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid знижує імпорт на 30%. Тобто тепер країна імпортуватиме 900 мегаватів.

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Рішення ґрунтується на оцінці ризиків для енергосистеми в умовах зміни міжнародної ситуації,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, Fingrid обмежить пропускну спроможність транскордонних ЛЕП із Росією з неділі, 24 квітня. Також оператор планує повністю зупинити імпорт з Росії під час випробувань нового атомного енергоблока "Олкілуото-3".

Нагадаємо, що раніше про скорочення імпорту електроенергії з Росії повідомили Литва, Латвія та Естонія.

До теми дивіться відеозвернення Зеленського до парламенту Фінляндії: