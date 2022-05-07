Фінляндія замінила російську нафту здебільшого на норвезьку. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зверніть увагу У Білому домі готові обговорити списання боргу Україні

Вартість закупівлі нафти з Росії впала на 45% у порівнянні з 2021 роком.

Торговельні відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються, –

написав головний економіст з Гельсінкі Danske Bank A/S.

Пасі Куоппамакі додав, що велике збільшення вартості імпорту буде тимчасовим явищем. Адже Фінляндія скорочує використання російської енергії.

В окремому звіті статистичний офіс повідомляє, що Фінляндія імпортувала 92% природного газу з Росії в 2021 році. На газ припадає лише 5% споживаної енергії в Північній країні.

З країн Європейського Союзу Словаччина найбільше залежить від Росії у своїх енергетичних потребах. Позаяк до Польщі, Литви та Фінляндії надходить дві третини енергетичних потреб від країни-агресора.

Єрмак відреагував на дії Фінляндії

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що Фінляндія демонструє рішучість. Країна показує приклад іншим державам, як треба чинити, щоб енергетично не залежати від Росії.

Країна демонструє Європі як необхідно швидко діяти, щоб не залежати від російської енергетичної голки,

– написав Єрмак.

Новий пакт санкцій проти Росії