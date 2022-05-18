Фінляндія очікує на припинення постачання російського газу вже 20 – 21 травня

У Фінляндії заявили про високий ризик зупинки імпорту російського газу вже в найближчі дні. Фінляндія відмовилася платити Росії за газ рублями.

У "Газпромі" мовчать про імпорт газу до Фінляндії

Фінська державна газова компанія Gasum заявила, що імпорт природного газу з Росії може припинитися 20 або 21 травня.

До речі ЄС готується до повного припинення постачання російського газу

Gasum вважає, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу за контрактом компанії, а також ймовірність припинення імпорту природного газу з Росії до Фінляндії або пізно ввечері в п'ятницю, 20 травня, або в суботу, 21 травня 2022 року,

– йдеться у повідомленні компанії.

У Gasum заявили, що компанія не отримувала жодної інформації щодо імпорту газу ні від "Газпром експорту", ні від російського оператора.

У Фінляндії ще раніше очікували, що Росія зупинить постачання газу. Повідомлялося, що 23 травня Фінляндія має сплатити наступні рахунки за газ держави-агресорки.

Фінляндія відмовилася платити за газ рублями

Зауважимо, що 17 травня компанія Gasum вирішила подати до суду на російський "Газпром Експорт" через вимогу платити за газ у рублях.

Фінська компанія заявила, що не приймає вимог щодо переходу на платежі в рублях. До цього Росія приймала оплату за газ у євро.

Додамо, що 14 травня Росія припинила постачання електроенергії до Фінляндії. Москва пішла на такі кроки на тлі офіційної заявки Фінляндії щодо членства в НАТО.

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