У "Газпромі" мовчать про імпорт газу до Фінляндії

Фінська державна газова компанія Gasum заявила, що імпорт природного газу з Росії може припинитися 20 або 21 травня.

До речі ЄС готується до повного припинення постачання російського газу

Gasum вважає, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу за контрактом компанії, а також ймовірність припинення імпорту природного газу з Росії до Фінляндії або пізно ввечері в п'ятницю, 20 травня, або в суботу, 21 травня 2022 року,

– йдеться у повідомленні компанії.

У Gasum заявили, що компанія не отримувала жодної інформації щодо імпорту газу ні від "Газпром експорту", ні від російського оператора.

У Фінляндії ще раніше очікували, що Росія зупинить постачання газу. Повідомлялося, що 23 травня Фінляндія має сплатити наступні рахунки за газ держави-агресорки.

До уваги. Наприкінці квітня російський "Газпром" без жодних пояснень припинив постачати газ до Польщі та Болгарії. До цього Росія вимагала у країн ЄС платити за газ рублями. У Єврокомісії заборонили компаніям платити за газ рублями.

Фінляндія відмовилася платити за газ рублями

Зауважимо, що 17 травня компанія Gasum вирішила подати до суду на російський "Газпром Експорт" через вимогу платити за газ у рублях.

Фінська компанія заявила, що не приймає вимог щодо переходу на платежі в рублях. До цього Росія приймала оплату за газ у євро.

Додамо, що 14 травня Росія припинила постачання електроенергії до Фінляндії. Москва пішла на такі кроки на тлі офіційної заявки Фінляндії щодо членства в НАТО.

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