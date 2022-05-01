Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії і обіцяє жорсткіші санкції
Джерело:Андрій Єрмак
Російський газ після 20 травня, можливо, припинить отримувати Фінляндія. Країна не погодилась платити за паливо рублями.
Про це 1 травня повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з посиланням на газету Helsingin Sanomat. Фінська держкомпанія Gasum має повідомити Росії про своє рішення щодо її газу до 20 травня.
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"Важливо втримати єдність Європи у цьому питанні. Також я нагадую про необхідність санкцій проти Сбєрбанку та Газпромбанку, які ми пропонуємо нашим союзникам у форматі Плану групи Макфола – Єрмака, а також нафтове ембарго, яке має увійти до шостого пакета санкцій ЄС", – написав Єрмак.
Санкції від Фінляндії
Очільниця соціал-демократичної партії та прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що слід посилити санкції проти Росії та збільшити військово-технічну допомогу Україні.
"Фінляндія готова запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні. Також Україні нададуть підтримку у війні та допомогу у відновленні територій", – заявила Марін.
Від чого ще відмовилась Фінляндія
Раніше Фінляндія заявила, що скорочує залежність від електроенергії країни-терористки. Через це національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid знизить імпорт на 30%. Зазначили, що таке рішення підкріплене оцінкою ризиків для енергосистеми країни.
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Санкції проти Росії: останні новини
- На зустрічі представників країн-членів Євросоюзу у Брюсселі делегати з Німеччини підтвердили, що їхня країна підтримала заборону імпорту енергоресурсів з Росії.
- Фінляндія позбавила основного джерела електроживлення дата-центр російського Яндексу, що розташовується у муніципалітеті Мянття. Наразі він працює від дизельних генераторів, проте довго він так не протягне.
- У Конгресі Сполучених Штатів Америки ухвалили законопроєкт, що дозволяє конфісковувати активи підсанкційних росіян. За це проголосували 417 конгресменів. Вилучені ресурси спрямують на відновлення України, гуманітарну допомогу та військову підтримку.
- Уряд Великої Британії 26 квітня вкотре розширила санкції проти Росії. Вони внесли 195 правок й додали низку чиновників, які пов'язані з російською агресією.