Про це 1 травня повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з посиланням на газету Helsingin Sanomat. Фінська держкомпанія Gasum має повідомити Росії про своє рішення щодо її газу до 20 травня.

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"Важливо втримати єдність Європи у цьому питанні. Також я нагадую про необхідність санкцій проти Сбєрбанку та Газпромбанку, які ми пропонуємо нашим союзникам у форматі Плану групи Макфола – Єрмака, а також нафтове ембарго, яке має увійти до шостого пакету санкцій ЄС", – написав Єрмак.