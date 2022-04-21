На фінішній прямій до дефолту: російський ВТБ виплатив євробонди у рублях

Другий найбільший російський банк ВТБ впевнено крокує до дефолту, оскільки виплатив 52 мільйони доларів власникам євробондів у рублях.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на члена правління ВТБ Дмитра П'янова.

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Чому на ВТБ чекає дефолт

Банк 15 квітня заплатив 4,2 мільярда рублів, коли був зобов'язаний заплатити цю суму у доларах. Таке порушення зобов'язань фактично вважається технічним дефолтом.

Зауважимо, що країни Заходу наклали на ВТБ санкції ще у лютому, коли лише почалася повномасштабна війна Росії проти України. Через це ВТБ повністю відрізали від закордонної платіжної інфраструктури в іноземній валюті. Тому банк не може здійснювати платежі в доларах.

Цей випуск єврооблігацій ВТБ зроблений ще до 2014 року, оскільки після анексії Криму ВТБ не міг випускати довгі валютні облігації через санкції. Ще 2 випуски єврооблігацій номіновані в доларах та ще один – у швейцарських франках.

Нагадаємо, що Росія і сама дуже близька до суверенного дефолту. Якщо до 4 травня вона не заплатить по єврооблігаціях у доларах, то буде оголошений дефолт.

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