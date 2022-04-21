Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на члена правління ВТБ Дмитра П'янова.
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Чому на ВТБ чекає дефолт
Банк 15 квітня заплатив 4,2 мільярда рублів, коли був зобов'язаний заплатити цю суму у доларах. Таке порушення зобов'язань фактично вважається технічним дефолтом.
Зауважимо, що країни Заходу наклали на ВТБ санкції ще у лютому, коли лише почалася повномасштабна війна Росії проти України. Через це ВТБ повністю відрізали від закордонної платіжної інфраструктури в іноземній валюті. Тому банк не може здійснювати платежі в доларах.
Нагадаємо, що Росія і сама дуже близька до суверенного дефолту. Якщо до 4 травня вона не заплатить по єврооблігаціях у доларах, то буде оголошений дефолт.
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