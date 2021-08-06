Дзвінок з банку та проблеми
Нові правила фінмоніторингу діють в Україні з 28 квітня 2020 року. Його мета – наблизити законодавство України до світових та європейських стандартів у виявленні незаконних коштів на рахунках українців.
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Однак попри хорошу мету закон спричиняє незручності й для законослухняних громадян. Українці скаржаться на банки, які блокують їх транзакції. Переважно це стається через збої в автоматичній системі перевірки банками клієнтів. Подекуди трапляються навіть курйозні випадки.
Також під час спроби здійснити транзакцію вам можуть зателефонувати з банку й попросити у телефонному режимі підтвердити операцію. Така ситуація трапилась з журналісткою 24 каналу Аліною Туришин, коли їй потрібно було переказати на картку свого знайомого 3 тисячі гривень. Їй зателефонували з Приватбанку, запитавши, чи дійсно вона хоче здійснити цю операцію. Однак після підтвердження транзакції операція була завершена.
А от коли Аліна захотіла переказати понад 20 тисяч гривень, їй знову ж таки зателефонували з Приватбанку, однак у цей раз здійснити операцію однією транзакцією не вдалось. Тому довелось розділити суму на менші.
У випадку, якщо ваші накопичення ви ховали під матрацом, буде досить важко пояснити походження грошей під час здійснення суттєвої покупки. Також походження таких грошей доведеться пояснювати, якщо захочете відкрити особовий рахунок і зберігати гроші там.
Зауважте, що якщо транзакція клієнта викликає підозру у банку, то він може її заблокувати без попередження / Фото pmg.ua
Правила фінансового моніторингу
Нацбанк розіслав банкам роз'яснювальні інструкції, як здійснювати перевірки з виявлення незаконних коштів на рахунках населення.
Які фінансові операції під пильним наглядом:
- операції із готівкою,
- операції, котрі є нетиповими для їх клієнтів,
- операції на суми від 400 тисяч гривень. Раніше граничною сумою, стосовно якої повинен здійснюватися фінансовий моніторинг, було 150 тисяч гривень,
- перекази, які здійснюють за участю фізичних осіб, котрі грають провідну роль у житті країни, наприклад, чиновники, нардепи,
- операції підприємців, що відкрили ФОП менше, ніж три місяці тому, а також юридичних осіб.
Як здійснюється фінансовий моніторинг
Попри рекомендації Нацбанку, банки можуть проводити перевірки своїх клієнтів у жорсткішому форматі. Якщо банку здасться, що його клієнт вчиняє правопорушення, переказуючи кошти, походження яких здається підозрілим, то банк може заблокувати й зупинити операцію. Однак лише на два робочих дні, що є цілком правомірно зі слів виконавчої директорки Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олени Коробкової.
Далі клієнт протягом двох днів повинен буде пояснити походження коштів та надати відповідні документи.
Тобто пояснити:
- чи легальним шляхом зароблена ця сума;
- чи сплачені з неї податки;
- в межах оплати якої послуги здійснюється переказ коштів.
Також підозри у банку можуть виникнути, якщо клієнт під час оформлення картки вказав фінансове становище, котре значно нижче, ніж сума переказу.
Під час оформлення картки клієнт зобов'язаний вказати своє фінансове положення / Фото Pixabay
Яке покарання може чекати на недобросовісних клієнтів
Грошове покарання у розмірі штрафу передбачене не лише для громадян, чиї дії банк розцінив як неправомірні, але й для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).
Так, для різних СПФМ встановлюються різні граничні розміри штрафу:
- 10% від обороту, однак не більш як 135,15 мільйона гривень, для СПФМ, які є фінансовими установами,
- двократний обсяг вигоди, або якщо не можливо визначити, – 27,03 мільйона гривень, для інших СПФМ.
Для українців, котрі ведуть підприємницьку діяльність й отримують прибуток, однак не платять при цьому податків, розроблена система штрафних санкцій – до 85 тисяч гривень, а отримані кошти конфіскують, згідно зі статтею 164 ККУ.
Податкова амністія
Щоб не боятися фінансового моніторингу, українцям пропонують пройти одноразове декларування активів: з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року. Воно також розраховано на українців які хочуть легалізувати свої готівкові накопичення, походження яких не в змозі пояснити. Тобто вищезгадані "гроші з-під матраца".
У цей період усі охочі українці зможуть проінформувати податкову про свої активи, майно та накопичені гроші. Передбачається, що про походження цих доходів питати не будуть, оскільки у цьому власне й полягає суть амністії.
Детальніше Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощаджень
Однак, якщо за майно та гроші, яке населення задекларує, не були сплачені податки, то їх все ж доведеться сплатити, щоб надалі вільно користуватись активами та грошима. Відсоток податку коливатиметься від 2,5 до 9, залежно від виду активу.