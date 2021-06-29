Фінансовий крах: від чого застерігає та, що радить автор бестселера Кійосакі

Автор бестселеру "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі вважає, що незабаром слід чекати найбільший фінансовий крах в історії. У чому американський бізнесмен радить тримати гроші, розповідаємо далі.

Поради та застереження Кійосакі

Пан Кійосаки попередив інвесторів, у своєму повідомленні в соціальній мережі твіттер, про фінансовий крах й зауважив, що зараз найкращий час, щоб до нього підготуватись. Свої фінанси він радить тримати у біткоїнах, золоті та сріблі.

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Відповідно, нині, на його думку, найкращий час, аби інвестувати у дорогоцінні метали та біткойни.

Ріст біткоїна: травневий прогноз Кійосакі

Автор бестселера в середині травня, цього року, також радив інвесторам купувати біткойн поки він не перетнув позначку у 20 тисяч доларів. Тоді він про це теж розповів на своїй сторінці у твіттері й прогнозував, що біткоїн може рухатися у напрямку 50 тисяч доларів. Про те, що впливатиме на ріст біткоїна, читайте в іншому матеріалі 24 каналу.