Фінансовий крах: що відбувається з економікою Росії після нападу на Україну

Результат нищівних санкцій Європи проти Росії та її економіки не змусив себе довго чекати. Так вже у понеділок Московська біржа була закрита на цілий день, акції російського банку обвалились на 75% за добу, а курс рубля до долара рекордно зріс.

Крах російської економіки

Російська економіка може скоротитись на 5%, а європейська дочірня компанія найбільшого російського банку опинилася на межі краху, оскільки вкладники поспішили забрати свої внески. Також у відповідь на рекордне зростання курсу російського рубля до долара центробанк Росії прийняв рішення підвищити ключову ставку до 20%.

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Падіння рубля

Російський рубль, після цинічного вторгнення Росії на територію України, вже втратив близько 30% своєї вартості. Варто також нагадати, що російська національна валюта почала знецінюватись ще 21 лютого, коли бойовики звернулись до Путіна, щоб він визнав "незалежність" так званих квазіреспублік.

Зараз згідно з даними російського центробанку курс рубля до долара складає 83,54 рубля купівля та 93,55 рубля продаж. Однак на "чорному ринку" та в обмінниках він у майже вдвічі більший.

Нагадаємо, що Росія є одним з найбільших постачальників енергоресурсів у світі, мовиться про експорт нафти та газу. Однак, інші сектори її економіки залежать від експорту. Тож падіння національної валюти та стрімкий ріст курсу призведе до росту інфляції у країні.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

Торги на біржі

У понеділок 28 лютого початок торгів на російському фондовому ринку було відкладено, а згодом взагалі скасовано, йдеться в повідомленні російського центробанку.

Також акції газової компанії "Газпром" (GZPFY) впали на 37% на лондонській біржі, акції інтернет-провайдера "Яндекс" (YNDX) мали відкритися зниженням на 20% у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що по відношенню Росії було застосовано шквал нищівних санкцій від ряду країн, а 26 лютого стало відомо, що всі країни підтримують відключення країни-агресорки від міжнародної платіжної системи SWIFT, та "паралізують" активи російського центрального банку. 28 лютого МЗС Великої Британії заявило, що перші кроки до повного відключення Росії від SWIFT зроблено.

Варто ознайомитись Що таке SWIFT для Росії: наслідки відключення

Міжнародні резерви Росії

Ніл Ширінг, головний економіст Capital Economics, вважає, що з огляду на усе вище перераховане падіння російської економіки на близько 5% видається цілком реальним.

Аналітики CNN Business зауважують, що уряд Путіна провів останні роки у підготовці до можливих нищівних санкцій, тож накопичив 630 мільярдів доларів міжнародного резерву, включаючи золото. Однак частина цих накопичених резервів нині заморожена. Мовиться про близько 40% російських золото-валютних запасів.

Ми... заборонимо операції Центрального банку Росії та заморозимо всі його активи, щоб він не фінансував війну Путіна,

– заявила 27 лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

В Адміністрації США підкреслили, що санкції проти Росії спрямовані на те, щоб економіка Росії продовжувала падати під їх тиском, поки Путін буде продовжувати військову агресію на території України.

Прикметно, що представник Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що Росія давно готувалась до всіх можливих санкцій, ба більше нібито у країни-агресорки є план дій та реагування у подібній ситуації. Хоча з огляду на те, що курс рубля до долара стрімко росте, ставка зросла у двічі, а акції найбільшого банку Росії "Сбербанку" обвалились на 75% за добу це видається досить сумнівним.

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Росіяни масово знімають готівку

Аналітики зауважують, що вкладники будуть намагатись убезпечити свої вклади й надалі масово зніматимуть готівку в банкоматах.

Події цих вихідних (26 – 27 лютого 2022 року – 24 канал) тепер означають, що жоден банк G7 не зможе купувати російські рублі, що призведе до вільного падіння валюти, і зрештою ми можемо побачити величезний інфляційний шок, що розгорнувся всередині Росії,

– Майкл Хьюсон, головний ринковий аналітик CMC Markets UK.

Населення Росії 27 лютого 2022 року в чергах до банкоматів, щоб зняти готівку з банківських карток / Фото – CNN Business

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