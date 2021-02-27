Формування фінансових цілей – хороший крок до убезпечення себе від несподіваних рахунків, або ж від можливості потрапити у боргову яму. Фінансове планування дає можливість не лише переглянути власні цілі та оновити їх, але й проаналізувати, як вони змінюються та, що на це впливає, щоб ви змогли побудувати власний міцний фінансовий фундамент.

Фінансове планування

Будь-яке правильне фінансове, або пенсійне планування починається, перш за все, з постановки цілей, що поділяються на:

короткострокові

середньострокові

довгострокові

Читайте також Як навчитись фінансової грамотності: топ 10 книжок про особисті фінанси у 2021 році

Короткострокові цілі

На прикладі встановлення та формування короткострокових фінансових цілей можливо навчитись будувати більш далекоглядні. До того ж розбивши довгострокову ціль на декілька короткострокових ми здатні краще зрозуміти як нам слід діяти в майбутньому, а досягнення маленьких результатів на шляху до цілі може стати нашим мотиватором.

Звичайно, що будь-хто не здатен одразу ж примножити власні статки за допомогою короткострокових цілей, аби на власному пенсійному рахунку накопичилась велика сума. Проте, декілька ключових короткострокових фінансових цілей здатні допомогти нам на шляху до мети.

Складіть бюджет

Фінансовий експерт Лорен Зангарді Хейнс вважає, що ми не зможемо взнати, куди нині рухаємось у фінансовому плані, доки не дізнаємось, де зараз знаходимось, а для цього потрібно скласти бюджет.

Способи ведення бюджету

Найпростіший спосіб відстежити та проаналізувати власні витрати – скористатися безкоштовними програмами для відстежування власного бюджету. До прикладу програма Mint. За допомогою неї ви зможете об’єднати інформацію з усіх своїх облікових записів, що дозволить вам маркувати кожну з витрат за категоріями. Також ви можете створити бюджет, так би мовити, по-старому, переглянувши свої банківські виписки та рахунки за останні кілька місяців і класифікувавши кожен витрати за допомогою електронної таблиці або на папері.

Як зрозуміти на що витрачаєте найбільше

Ведучи бюджет ви зможете з'ясувати, до прикладу, скільки щоденно витрачаєте під час обіду з колегами на роботі, або ж скільки складають ваші витрати протягом вихідних, тощо. Як тільки ви з'ясуєте яким саме чином ви витрачаєте власні кошти, ви зможете, керуючись цією інформацією, будувати фінансові плани, правильно розставивши пріоритети.

До теми Що руйнує ваш сімейний бюджет: 5 найпоширеніших помилок

Відкладіть гроші на "чорний день"

Гроші "на чорний день" – це кошти, які ви відкладаєте спеціально для оплати несподіваних витрат. Для початку сума може сягати від 500 до 1000 доларів. Досягнувши цієї фінансової мети, ви можете спробувати його збільшити, щоб ваш так званий фонд непередбачуваних витрат міг убезпечити вас від більш серйозних фінансових труднощів, таких як безробіття, наприклад.

Поради експертів

Експерт з фінансового планування Ілен Девіс, рекомендує накопичити суму, що буде здатна покрити ваші фінансові витрати протягом трьох місяців, якщо ви залишитесь випадково без роботи. Звісно, що найбільш ідеальним варіантом для вас буде, якщо суми зможе вистачити на пів року, або ж рік.

Інший спосіб накопичення надзвичайних заощаджень – це розшарування та організація, каже Кевін Галєгос. Експерт пропонує заробити додаткові гроші, продаючи непотрібні речі на eBay або Craigslist або провести розпродаж у власному дворі.

Зангарді Хейнс рекомендує відкрити ощадний рахунок і налаштувати автоматичний переказ суми, яку ви вирішили відкладати щомісяця, зважаючи на власний бюджет, доки не накопичите достатньо до свого фінансового фонду, створивши міцну фінансову подушку.

Загалом, усі фінансові експерти сходяться на тому, що створення фінансової подушки безпеки та накопичення грошей до власного фінансового пенсійного фонду повинне бути пріоритетом, або не опинитись у скрутному становищі.

Проаналізуйте для себе усі думки експертів та визначте який зі способів накопичення буде актуальним саме для вас / Unsplash

Виплати за кредитними картками

Варто почати з того, що експерти в основному розходяться у думці, що слід зробити спочатку: погасити кредитні борги, або ж почати накопичувати власний фінансовий фонд.

Погасити кредитні борги. Деякі вважають, що вам слід створити надзвичайний фонд, навіть якщо у вас все ще є борг за кредитною карткою, оскільки без цього фонду будь-які несподівані витрати призведуть до подальшої заборгованості за кредитною карткою. Накопичувати власний фінансовий фонд. Інші ж впевнені, що спочатку слід погасити борг за кредитною карткою, оскільки відсотки настільки дорого обходяться, що це значно ускладнює досягнення будь-якої іншої фінансової мети.

Тому ви можете обрати ту філософію, яка має для вас найбільший сенс, або ж прислухатись до обох одночасно.

Цікаво Дієві способи заощадження за допомогою кешбеку

Середньострокові цілі

Після того, як ви почали прописувати чітко бюджет, створили фінансовий фонд для непередбачуваних ситуацій та погасили борг за кредитною карткою – час починати працювати над середньостроковими фінансовими цілями. Такі цілі створять умовний місток між вашими короткостроковими та довгостроковими фінансовими цілями.

Страховка

Більшість експертів радить застрахувати власне життя та життя родини на випадки травм чи передчасної смерті. Термінове страхування власного життя є найменш складним та найменш дорогим видом страхування життя. Фінансовий експерт, пан Галєгос вважає, що варто мати страховку на випадок втрати працездатності, аби мати змогу захистити свої доходи.

Страхування на випадок втрати працездатності

Страхування на випадок втрати працездатності здатне буде замінить частину вашого доходу, якщо ви серйозно захворієте або ж отримаєте сильну травму, через яку не зможете працювати. До того ж з фінансової точки зору це буде більш вигідно, ніж дохід від інвалідності за соціальним забезпеченням.

Погасити студентські позики

Постійні виплати студентської позики, якою ви скористались, під час навчання, здатна серйозно перешкодити вашим щомісячним накопичуванням. Однією зі стратегій, яка може допомогти вам погасити студентські позики, є рефінансування в новий кредит із нижчою процентною ставкою.

Будьте обережні: якщо ви рефінансуєте федеральні студентські позики у приватного кредитора, ви можете втратити деякі переваги, пов’язані зі студентськими позиками, такі як виплата, відстрочка та терпимість на основі доходу, що може допомогти, якщо ви опинитесь у важкому фінансовому становищі.

Ваші мрії

Середньострокові цілі також можуть включати цілі, такі як придбання першого будинку або, згодом, будинку для відпочинку. Можливо, у вас вже є будинок і ви хочете оновити його капітальним ремонтом – або почати заощаджувати для можливості придбати новий. Інший приклад середньострокових цілей – коледж для ваших дітей чи онуків.

Після того, як ви встановили одну або декілька цілей для себе, з'ясуйте скільки вам потрібно заощадити, щоб досягнути їх чим по швидше. Також візуалізація майбутнього, до якого ви прагнете, є першим кроком до його досягнення.

Довгострокові цілі

Найбільшою довгостроковою фінансовою метою для більшості людей є заощадження достатньої кількості грошей для виходу на пенсію. Загальноприйняте правило, згідно з яким ви повинні економити від 10% до 15% кожної зарплатні. Але щоб переконатися, що ви дійсно достатньо заощаджуєте, потрібно з’ясувати, скільки вам насправді потрібно для виходу на пенсію.

Читайте також Як навчитися заощаджувати: 9 корисних звичок

Витрати на пенсії

Щоб розрахувати яка сума вам може знадобитись під час виходу на пенсію фінансові експерти радять оцінити майбутні витрати, зробивши наступне:

Оцініть бажані щорічні витрати на життя під час виходу на пенсію. Бюджет, який ви створили, починаючи з короткострокових фінансових цілей, дасть вам уявлення про те, скільки вам потрібно.

Відніміть дохід, який ви отримаєте.

Включіть до нього соціальне забезпечення, пенсійні плани та пенсії. Це залишить вам суму, яку потрібно профінансувати коштом вашого інвестиційного портфеля.

Оцініть, скільки в пенсійних активах вам потрібно заощадити задля виходу на пенсію у бажаний період.

Завдяки таким простим пунктам ви зможете вибудувати чітку стратегію досягнення вашої фінансової цілі, а у цьому випадку вийти на пенсію у бажаний проміжок часу.

Заощадити на омріяну квартиру чи автомобіль значно легше, коли не маєте кредитів. Щоб погасити їх та наблизитися до мрії, замовте послугу перекредитування від Ідея Банку та отримайте подарунок.