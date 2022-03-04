Фінансова ізоляція Росії: біржі та інвестори припиняють операції з країною-агресоркою

LSE заявила, що призупинила глобальні депозитарні розписки (ГДР), що представляють акції іноземної компанії, для восьми російських компаній, включаючи "Магніт" і "Систему", після заморозки торгів 28 компаніями в четвер.

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Також деякі страховики відкликали страхове покриття в експортерів у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Нагадаємо, що санкції Заходу щодо Росії спрямовані на те, щоб перешкодити російським компаніям отримати доступ до західних ринків та інвестицій.

Видання Reuters повідомляє, що зі слів джерел в галузі, страховики торгових кредитів, які забезпечують фінансовий захист для експорту та імпорту, відмовляються від страхування підприємств, що експортують в Росію, у зв'язку з ризиками санкцій, великих претензій або пропущених платежів

Інвестори позбуваються активів

Британська Royal London стала останнім західним інвестором, який заявив, що продасть свої російські активи в найкоротші терміни. "Ми все одно не можемо торгувати цими речами, але, як тільки зможемо, ми, очевидно, маємо намір позбутися від них", – заявив генеральний директор Royal London Баррі О'Дуайер.

Генеральний директор ще однієї великої британської інвестиційної групи, Schroders, заявив, що російські акції та облігації зараз "абсолютно непридатні для інвестицій". Також за останній тиждень багато світових гігантів повідомили про вихід з російського бізнес-ринку.

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Торги на Московській біржі

Торгівля акціями на Московській біржі через побоювання обвалу припинилася після вторгнення в Україну і введення жорстких санкцій Заходу. Станом на 4 березня 2022 року російський центробанк повідомив, що прийняв рішення не поновлювати торги на Московській біржі.

Російський рубль падає

Російський регулятор ввів 12%-ву комісію на покупку валюти.

Також комісію в розмірі 30% на купівлю іноземної валюти фізичними особами на валютних біржах.

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Таким чином влада намагається стримати курс рубля до іноземної валюти. Однак варто зауважити, що навіть Центральний банк станом на 4 березня почав дещо підіймати курс рубля до долара: 111,75 рубля – купівля та 105,81 рубля – продаж. Звичайно, що на "чорному ринку" він у близько два, а то і три рази вищий.

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