Фігурують Аваков та Гонтарева: НАБУ розслідує справу про заволодіння 62 мільйонами євро
НАБУ розслідує справу про незаконне заволодіння 62 мільйонами євро Citycommerce Bank. До цього, ймовірно, причетні міністр внутрішніх справ Арен Аваков та ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева.
Так, провадження відкрили за рішенням Вищого антикорупційного суду, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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- НАБУ почало розслідування 1 грудня.
- Справа стосується зловживання повноваженнями посадовцями "Міського комерційного банку".
- Крім того, розглядають можливе сприяння чиновників під час фінансових операцій з використанням рахунків у Meinl Bank Aktiengesellschaft, що розташований в Австрії.
- Так, у кримінальному провадженні розслідують зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії.
- Гроші вивели за вказівкою власників або менеджменту банків-банкрутів в офшори
Схема виведення грошей
Банк в Австрії видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Все відбувалось за дорученням власників українських банків.
Як гарантія для цих кредитів були гроші на кореспондентських рахунках українського банку, що лежали в іноземному. Оскільки кредит не повернули, гроші забрала австрійська фінустанова. Такі дії не є незаконними, але за допомогою них часто відмивають гроші.
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