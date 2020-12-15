Так, провадження відкрили за рішенням Вищого антикорупційного суду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Деталі справи

НАБУ почало розслідування 1 грудня.

Справа стосується зловживання повноваженнями посадовцями "Міського комерційного банку".

Крім того, розглядають можливе сприяння чиновників під час фінансових операцій з використанням рахунків у Meinl Bank Aktiengesellschaft, що розташований в Австрії.

Так, у кримінальному провадженні розслідують зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії.

Гроші вивели за вказівкою власників або менеджменту банків-банкрутів в офшори

Схема виведення грошей

Банк в Австрії видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Все відбувалось за дорученням власників українських банків.

Як гарантія для цих кредитів були гроші на кореспондентських рахунках українського банку, що лежали в іноземному. Оскільки кредит не повернули, гроші забрала австрійська фінустанова. Такі дії не є незаконними, але за допомогою них часто відмивають гроші.

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