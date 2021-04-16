Фонд гарантування вкладів ліквідував банк, що належав сину Януковича
Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) повідомив, що ліквідував ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу у своєму пресрелізі. Ліквідація відбулась згідно з законом України.
Джерело:ФГВФО
Ліквідація банку
У Фонді зазначили, що банк був ліквідований відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" як юридичної особи.
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Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим,
– йдеться у пресрелізі ФГВФО.
У структурі відмітили, що вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено.
Короткий перебіг подій
- 27 січня 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" у зв'язку із завершенням його ліквідації, про що Фонд повідомив у пресрелізі.
- 23 грудня 2015 року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Всеукраїнського банку розвитку".
- З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація, оскільки бак був визнаний неплатоспроможним після застосування санкцій ЄС щодо акціонера банку Олександра Януковича.
- "Всеукраїнський банк розвитку" працював на ринку України з 2009 року й входив до групи великих банків.
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