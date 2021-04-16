Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) повідомив, що ліквідував ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу у своєму пресрелізі. Ліквідація відбулась згідно з законом України.

Ліквідація банку

У Фонді зазначили, що банк був ліквідований відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" як юридичної особи.

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Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим,

– йдеться у пресрелізі ФГВФО.

У структурі відмітили, що вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено.

Нагадаємо, що ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" належав Олександру Януковичу, котрий є сином колишнього Президента України Віктора Януковича. За каденції якого банк збільшив свої активи у майже 13 разів.

Короткий перебіг подій