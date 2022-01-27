Чому Росія не боїться відключення від SWIFT

Медведєв заявив, що не вірить у відключення Росії від SWIFT, адже це нікому не вигідно. Ба більше, країна готова навіть до такого сценарію, адже має власну державну систему СПФП (Система передачі фінансових повідомлень).

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Я скажу прямо, я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, бо це не вигідно нікому. Але у нас є і заготовка на цей рахунок, якщо все-таки щось подібне станеться, то це своя система передачі фінансових даних (СПФП – 24 канал),

– заявив він.

Медведєв нагадав, що СПФП була підготовлена російським центральним банком й ця платіжна система постійно тестується. "Вона працює, вона не дасть, так би мовити, ні хвилини простою й буде здійснювати всі необхідні функції всередині країни", – вважає політик.

Варто зауважити, що в Україні також є своя власна платіжна система, яка забезпечувала розрахунки до того, як ми не приєднались до SWIFT. Тож російська фінансова платіжна система не є чимось новим, або російським "ноу-хау".

Однак у разі відключення від SWIFT країна не зможе здійснювати перекази на міжнародному рівні, а відповідно всі операції з імпорту та експорту будуть паралізовані. Це може призвести до дефіциту та стрімкого росту інфляції.

Цікаво знати! За всі історію існування SWIFT карали країну відключенням від міжнародної міжбанківської системи лише три рази – Північну Корею у 2017 році та Іран у 2012 й 2018 роках. Економіка Ірану внаслідок повторного включення від SWIFT, опинилась під загрозою глибокої стагнації після першого відключення у 2012 році.

"Фатальної катастрофи не станеться"

Попри дійсно можливу загрозу колапсу економіки, російський політик впевнений, що фатальної катастрофи не відбудеться, але разом з цим і зауважує про труднощі яких не уникнути.

Так, вони (перекази за кордон – 24 канал) будуть складніші, це очевидно, але ніякої такої фатальної катастрофи не станеться,

– впевнений він.

Прикметним є й те, що Медведєв разом з заявами про те, що нічого фатального не станеться, підкреслив корисність міжнародної системи SWIFT та неодноразово згадував про складності у здійсненні міжнародних переказів.

Що потрібно знати про SWIFT Платіжна система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Тож іншими словами SWIFT – світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг. Щодня через неї проходить більше мільйона транзакцій на 6 трильйонів доларів (1,8 мільярда повідомлень на рік), що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки, згідно з Платіжна система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Тож іншими словами SWIFT – світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг. Щодня через неї проходить більше мільйона транзакцій на 6 трильйонів доларів (1,8 мільярда повідомлень на рік), що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки, згідно з даними з Вікіпедії.

"Перспективний юань"

Також Дмитро Медведєв заявив, що Росія не боїться заборони операцій з доларом і євро, тому що є "дуже перспективний юань".

Відсутність долара зможе замінити євро, якщо буде рішення щодо євро – є юань, це нова дуже перспективна резервна валюта,

– вважає він.

Варто знати! Європейський банк попросив у європейських банків план дій на випадок відключення Росії від SWIFT. Річ у тім, що європейські банки залежні певною мірою від російського капіталу. Саме тому у ЄБ хочуть переконатись, що європейські банки зможуть працювати за будь-якого санкційного режиму проти Росії та швидко обірвати співпрацю з забороненими клієнтами. Більше про це, розповідали тут.