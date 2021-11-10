Evergrande продав акції медіакомпанії, щоб погасити борги за облігаціями

Китайська компанія-гігант Evergrande продала акції медіакомпанії на 145 мільйонів доларів, щоб погасити борги. Нині вона перебуває на межі банкрутства.

Акції медіакомпанії

Китайський забудовник, який опинився на межі банкрутства, ліквідував акції медіакомпанії HengTen Networks Group на 145 мільйонів доларів напередодні чергового терміну виплат за доларовими облігаціями.

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Evergrande продала приблизно 5,7% частку в компанії, яка володіє кількома кіностудіями, а також платформою онлайн-стрімінгу.

Частка Evergrande в HengTen скоротилася з 26,55% на початку року до 20,8%.

Боргова криза Evergrande

Нагадаємо, що компанія заборгувала понад 300 мільярдів доларів, які позичала, щоб стрімко зростати та стати найбільшою компанією з нерухомості у Китаї.

Пекін торік запровадив нові правила для контролю заборгованості великих забудовників.Ці нові заходи змусили Evergrande продавати свою нерухомість зі значними знижками, щоб забезпечити надходження грошей і утримати бізнес на плаву.

Невизначеність щодо майбутнього компанії призвела до падіння акцій на 85%. Світові агентства також знизили кредитний рейтинг облігацій компанії. До 29 жовтня компанія повинна була виплатити відсотки за облігаціями на суму 45,2 мільйона доларів.

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