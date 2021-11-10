Акції медіакомпанії
Китайський забудовник, який опинився на межі банкрутства, ліквідував акції медіакомпанії HengTen Networks Group на 145 мільйонів доларів напередодні чергового терміну виплат за доларовими облігаціями.
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- Evergrande продала приблизно 5,7% частку в компанії, яка володіє кількома кіностудіями, а також платформою онлайн-стрімінгу.
- Частка Evergrande в HengTen скоротилася з 26,55% на початку року до 20,8%.
Боргова криза Evergrande
Нагадаємо, що компанія заборгувала понад 300 мільярдів доларів, які позичала, щоб стрімко зростати та стати найбільшою компанією з нерухомості у Китаї.
Пекін торік запровадив нові правила для контролю заборгованості великих забудовників.Ці нові заходи змусили Evergrande продавати свою нерухомість зі значними знижками, щоб забезпечити надходження грошей і утримати бізнес на плаву.
Невизначеність щодо майбутнього компанії призвела до падіння акцій на 85%. Світові агентства також знизили кредитний рейтинг облігацій компанії. До 29 жовтня компанія повинна була виплатити відсотки за облігаціями на суму 45,2 мільйона доларів.
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