Ердоган не планує слухати МВФ і знайшов свій спосіб зупинити падіння ліри

Турецька ліра продовжує стрімко знецінюватися. Реджеп Ердоган розповів, як уряд планує забезпечувати стабільність фінансової системи.

Зокрема, Ердоган наголосив, що Туреччина "більше не буде країною, яка віддає свою економіку та політику в заручники зовнішнім силам за допомогою програм Міжнародного валютного фонду".

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План уряду для зупинки падіння ліри

За словами турецького президента, влада запропонує "нову фінансову альтернативу людям, які хочуть зменшити свої побоювання через зростання обмінного курсу".

Відтепер нікому з наших громадян не потрібно буде міняти свої вклади з турецької ліри в іноземну валюту, побоюючись зростання обмінного курсу,

– зазначив Ердоган.

Він додав, що турецьким експортним компаніям, в яких виникають проблеми при призначенні цін через коливання, нададуть форвардний обмінний курс безпосередньо через Центральний банк.

Глава держави також оголосив про зниження до 10% податку, який стягують з виплати дивідендів.

Водночас Ердоган повідомив про розробку нових фінансових інструментів, які дозволять залучити в економіку країни золото населення на суму 280 мільярдів доларів.

Президент наголосив, що Туреччина не має "ні наміру, ні необхідності хоч на крок відступати від вільної ринкової економіки". Він звернувся до "всіх, у кого є гроші та доступ до фінансів", та закликав вкладати в економіку.

Рекордне падіння ліри: що відомо

Турецька ліра тривалий час стрімко падає. Зокрема, 20 грудня валюта знецінилася більш ніж на 10% – до 18,4 за долар. Це сталося після того, як Ердоган твердо відстоював свою політику щодо зниження відсоткових ставок, попри зростання споживчих цін. Політик також критикував бізнес, який закликав його змінити курс.

Після оголошення нового плану заходів Ердоганом ліра різко зміцнилася на 25%.

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