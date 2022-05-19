Зокрема, країна не може відмовитися від постачання природного газу з країни-агресорки. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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З Росією ми маємо проєкт в атомній енергетиці. Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо та відкриємо його... Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з Росії, – заявив Ердоган.

Разом з тим Ердоган додав, що Туреччина також має багато партнерських відносин з Україною в галузі продуктів харчування і має намір продовжувати їх й надалі.

Він також додав, що для Туреччини – це "стратегічно важливі відносини" і вони, мовляв, не можуть розірвати ці стосунки – ні з Путіним, ні з Зеленським. Сам турецький президент назвав це "збалансованою політикою і щодо Росії, і щодо України".

Ердоган продовжує дзвонити Путіну

Він зазначив, що продовжує свої телефонні переговори як з президентом України, так і з президентом Росії.

"Туреччина продовжуватиме це роботи, оскільки початок нової світової війни не піде на користь ні нашому регіону, ні всьому світу. Втім, у нас є зв'язки з обома сторонами", – пояснив Ердоган.

Увага! Прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні закликала лідерів ЄС не дзвонити Путіну. Вона заявила, що нині немає сенсу з ним говорити, якщо Євросоюз дійсно хоче, щоб він зрозумів, що кремлівський глава перебуває в ізоляції.

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