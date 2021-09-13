Позов "Енергоатому" до "Енергоринку" судді задовольнили 12 вересня. Суд вирішив стягнути з відповідача 18,97 мільярда гривень.

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Про які гроші мовиться:

9,78 мільярда – заборгованість за придбану електроенергію;

9,19 мільярда – інфляційні втрати.

"Енергоринок" виконувало функцію оптового постачальника електроенергії до липня 2019 року. Після цього в Україні запустили нову модель оптового ринку. Вона передбачала ліквідацію цього держпідприємства як єдиного покупця й продавця електроенергії.

Втім, згідно із законодавством, " Енергоринок" має право здійснювати діяльність до повного погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей за електроенергію.

Що відомо про заборгованість "Енергоринку"

За інформацією "Енергоринку", станом на 1 травня 2021 року дебіторська заборгованість підприємства сягала 29,423 мільярда гривень, а кредиторська – 26,975 мільярда гривень (мовить про борг перед учасниками ринку). При цьому, у Міністерстві енергетики повідомили, що намагаються переконати Мінфін випустити ОВДП для погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії.

Довідка. За підсумками першого кварталу 2021 року, держпідприємство "Енергоринок" прозвітувало про збиток у 68,7 мільйона гривень. Станом на кінець березня його активи становили 21,935 мільярда гривень.