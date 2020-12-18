Одне з найбільших державних підприємств Енергоатом починає судовий процес проти Росії. Він стосується активів компанії в Криму, який Росія тимчасово окуповує.

Перед початком процесу підприємство уклало договір про підготовку й повідомлення про спір з міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling. Про це повідомляє пресцентр Енергоатому.

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Інтереси ДП "НАЕК "Енергоатом" представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти Росії та має значний досвід,

– похвалилися в компанії.

Енергоатом також підкреслило, що Shearman & Sterling має беззаперечне лідерство у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти Росії.

Коротко про Енергоатом:

Це державна компанія, яка виступає оператором у сфері енергетики. Енергоатом оперує 4 українські АЕС, які забезпечують понад 50% електроенергії в Україні:

Запорізької,

Южноукраїнської,

Рівненської,

Хмельницької.

У 2019 році прибуток компанії перевищив 4 мільярди гривень.