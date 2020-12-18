Енергоатом судитиметься з Росією за свої кримські активи
Одне з найбільших державних підприємств Енергоатом починає судовий процес проти Росії. Він стосується активів компанії в Криму, який Росія тимчасово окуповує.
Перед початком процесу підприємство уклало договір про підготовку й повідомлення про спір з міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling. Про це повідомляє пресцентр Енергоатому.
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Інтереси ДП "НАЕК "Енергоатом" представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти Росії та має значний досвід,
– похвалилися в компанії.
Енергоатом також підкреслило, що Shearman & Sterling має беззаперечне лідерство у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти Росії.
Коротко про Енергоатом:
Це державна компанія, яка виступає оператором у сфері енергетики. Енергоатом оперує 4 українські АЕС, які забезпечують понад 50% електроенергії в Україні:
- Запорізької,
- Южноукраїнської,
- Рівненської,
- Хмельницької.
У 2019 році прибуток компанії перевищив 4 мільярди гривень.
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