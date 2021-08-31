"Енергоатом" та американська компанія підписали меморандум на 30 мільярдів

У межах візиту президента Володимира Зеленського у США "Енергоатом" підписав з американською компанією меморандум. Вартість проєкту становитиме до 30 мільярдів доларів

Меморандум підписали з електротехнічною компанією Westinghouse electric. Він стосується спільного будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Спочатку побудують один енергоблок як пілотний проєкт, а надалі – ще 4. Зеленський привітав підписання угоди.

Текст поста Зеленського:

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проєкту – до 30 мільярдів доларів.

Що відомо про американську компанію

Westinghouse electric працює з 1886 року. Компанія проєктує енергоблоки АЕС з початку 21 століття. Крім того, корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі.

На український ринок Westinghouse зайшла у 1992 році. Вона є постачальником послуг із модернізації систем безпеки українського парку реакторів.

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