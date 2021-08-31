Меморандум підписали з електротехнічною компанією Westinghouse electric. Він стосується спільного будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС.
До речі Пентагон, NASA та Світовий банк: чим займеться Зеленський у перший день свого візиту в США
Спочатку побудують один енергоблок як пілотний проєкт, а надалі – ще 4. Зеленський привітав підписання угоди.
Текст поста Зеленського:
Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проєкту – до 30 мільярдів доларів.
Що відомо про американську компанію
Westinghouse electric працює з 1886 року. Компанія проєктує енергоблоки АЕС з початку 21 століття. Крім того, корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі.
На український ринок Westinghouse зайшла у 1992 році. Вона є постачальником послуг із модернізації систем безпеки українського парку реакторів.
Візит Зеленського до США: коротко
- Президент та перша леді 30 серпня відлетіли з офіційним візитом до США.
- Вже 1 вересня Зеленський має зустрітись з американським колегою Джо Байденом. Політики мають обговорити російську агресію, енергетичну безпеку та програму реформ.
- Крім того, український лідер завітає в американське міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та NASA.