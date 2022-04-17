"Енергетичні питання" та нафта: в ЄС дещо розкрили зміст 6 пакета санкцій проти Росії
Джерело:Reuters
Країни заходу готують уже 6 пакет санкцій, який має завдати значний удар по економіці Росії. У ЄС 16 січня частково розповіли, який саме тиск передбачатимуть нові обмеження.
Вони передусім стосуватимуться продажу нафти й загалом енергетики. Проте цього разу не обійдеться й без значної уваги до фінансової сфери країни-агресора.
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Чому раніше "забували" про деякі банки
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла детальніше про новий пакет одній з німецьких газет. Вона розповіла, що санкції будуть значною мірою спрямовані на банки Росії та її експорт нафти.
Ми далі дивимося на банківський сектор, особливо на "Сбербанк", на який припадає 37% російського банківського сектору. І, звісно, є енергетичні питання,
– сказала фон дер Ляєн.
Найбільший російський банк раніше не зачіпався попередніми санкційними раундами. Експерти це пояснюють тим, що він разом з "Газпромбанком" є одним із основних каналів, які використовують для оплати нафти й газу. А ці ресурси країни ЄС купують у Росії, попри зухвале вторгнення цієї держави в Україну.
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